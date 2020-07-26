統一獅似乎克服上半季的「恐象症」了！今（26）日晚間在台南棒球場進行的象獅3連戰第3場，獅隊從落後、追平、超前、被逆轉，9局下2人出局滿壘，只差1顆好球中信兄弟就可守住勝果。不過獅隊最後一位打者陳重廷逮住一顆失投速球，奮力打成2分打點再見安打，獅隊終場以7比6氣走象隊，並以2勝1敗佔上風，陳重廷獲選單場MVP。

此役中信兄弟在前2局就取得3比0領先，似乎勝券在握，打完6局上比數變成4比1，還是領先3分。但獅隊不氣餒，6局下硬是攻下3分，扳成4比4平手；8局下再下一城，以5比4首度超前。不過黃衫軍也不是省油的燈，9局上老將周思齊適時揮出一壘安打送回2名跑者，象隊又以6比5逆轉領先。

9局下，中信兄弟推出守護神「小李飛刀」李振昌關門，卻被獅隊攻佔滿壘，並且無人出局。面對這種險境李振昌沉著應戰，連續三振林安可、陳鏞基兩名強打者，原以為可再順利解決陳重廷，不料一顆速球沒投好被逮個正著，形成再見安打，拱手把勝利再還給獅隊。

巧的是，兩隊的守護神都出狀況，不過獅隊陳韻文9局上救援失敗（BS），最後卻拿下勝投，是其本季第3勝。象隊李振昌9局下不僅救援失敗（BS），也是此役的敗投，苦吞本季首敗。

(中時 )