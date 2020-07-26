攸關北京首鋼季後賽種子排名的重要戰役26日登場，受到尤度傷退，林書豪也提早陷入犯規危機，北京終場82比101遭到廣東宏遠修理，無奈中止11連勝，也讓廣東豪取29連勝，打完本季例行賽的北京，確定以32勝14敗排名第4。

廣東一開賽打出7比1，擺明想要先給北京下馬威，首節打完，就以25比14領先，林書豪也僅貢獻4分，來到第2節，廣東很快擴大領先到17分之多，打到上半場還剩8分49秒，北京前鋒翟曉川更跟廣東前鋒萬聖偉爆發肢體衝突。

儘管翟曉川明顯是遭萬聖偉勾住手臂，裁判看過慢動作重播後，仍判兩人各1次違反運動道德犯規，這激起北京追分氣勢，靠著方碩、王驍輝、尤度等人火力，打完上半場，北京追成38比45，林書豪上半場拿8分、5籃板及3助攻。

全力想要反撲的北京，第3節就遇上大麻煩，尤度強行上籃時遭到對方頂到左腿，只能退場治療，林書豪也在此節還剩5分34秒，吞下個人第4犯，儘管他不斷跟裁判激烈抗議自己並無犯規，卻只能乖乖下場冷靜，沒多久又上場。

可是裁判似乎不打算放過他，第3節還剩3.1秒，又吹了林書豪第5犯，來到末節，廣東抓住北京內線少了尤度的弱點，狂打內線順勢擴大領先到26分，儘管場上大勢已去，北京代總教練解立彬仍在最後2分15秒，才把豪哥換下場。

林書豪先發打了37分鐘，投9中4、7罰7進，拿下全隊最高16分，外加5籃板、4助攻、2抄截，王驍輝也有16分，第3節就走進休息室治療的尤度12分，詳細傷情還須檢查；廣東則以威姆斯19分最高，趙睿18分，易建聯12分、10籃板。

(中時 )