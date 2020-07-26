美國陸軍正在尋新一代的反戰車飛彈，希望射程能優於現役的AGM-144地獄火飛彈。負責此項計畫的的美軍官員表示，先前美國陸軍挑選以色列拉斐爾公司（Rafael）的「長釘飛彈」(Spike，希伯來語「長釘」，也可音譯史匹克飛彈、史派克飛彈)作為臨時解決方案，該型飛彈的終極長射程型確實可提供遠距離殺傷力，但是並未定案，或許未來在市場上還有其他選擇。

防衛新聞(Defense News)報導，美國陸軍未來直升機計畫的發言人馬修‧艾薩克森(Matthew Isaacson)在7月24日表示，美國陸軍尚未承諾遠程精確彈藥的類型，所以長釘飛彈不算入選。如果還有其他同類型產品，我們也會進行試驗。

拉菲爾公司的長釘NLOS飛彈，發射後會伸展長翼，以提升飛彈的滑翔距離。(圖/拉菲爾公司)

這項計畫是希望在2030年代初，戰鬥直升機能夠有全新的作戰方式，目前的想法是有2架載人戰鬥直升機，搭配無人機系統輔助，先期發現敵蹤後，由載人戰鬥直升機發射遠程精確飛彈，能確保人員不會在危險環境中遇到敵襲。

去年(2019年)，美國陸軍的AH-64阿帕契(Apache)，和亞利桑那州的尤馬試驗場(Yuma Proving Ground ,YPG)試射了長釘飛彈長程型(Spike NLOS)，該型飛彈有30公里的長射程，遠超過地獄火飛彈的8公里。

艾薩克森說，美軍正在尋思未來戰場環境的可能威脅範圍，並且先一步超前部署，因此陸軍對長釘飛彈NLOS超過30公里的射程感到高興，不過競爭才剛開始，其他的廠商也會相繼續推出更高級別的武器，這些飛彈將會一起接受測試，隨後進行聯合作戰評估。

(中時新聞網)