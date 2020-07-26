摩根士丹利證券半導體分析師詹家鴻指出，蘋果與大陸5G智慧機需求提升，看好穩懋（3105）第三季營收與毛利財測優於市場預期，升評「優於大盤」、推測合理股價378元。

根據大摩研究，5G智慧機射頻元件（RF）內容比起4G高出四至七成，砷化鎵功率放大器（GaAs PA）用量至少多出30％以上，不只人民幣1,500元的低價5G智慧機陸續登場，蘋果也積極為了5G版iPhone準備庫存，已經看到Skyworks的5G PA供應開始短缺，穩懋與其客戶將開始從超量訂單中受益。

除了5G智慧機內含價值提升，詹家鴻提醒，穩懋同時於大陸RF產業在地化趨勢中，占有一席之地；短期而言，穩懋受惠新iPhone量產、大陸5G基地台發展、海思半導體趕在禁令生效前下急單，第三季營收季增上看一成，高於市場預測的成長0～5％。

外資並預期，穩懋每股純益2019年展站上一個股本後，2020年將大增近四成至14.51元，2021、2022年持續成長為16.24與18.73元。不只大摩青睞穩懋，里昂證券日前亦升評穩懋，推測合理股價高居400元。

(工商 )