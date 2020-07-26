台灣彩券「威力彩」已連續47期頭獎槓龜，獎金上看31億元，即將在明（27日）再度開獎。(圖／讀者提供)

台灣彩券「威力彩」已連續47期頭獎槓龜，獎金上看31億元，即將在明（27日）再度開獎，近日彩券行買氣超旺，不少民眾搶著購買一張，希望財神眷顧。不過易經命理師高煜霖卻指出，已指算法得到「留連」卦，分析出下一期的威力彩恐再度全台槓龜！

明（周一）威力彩晚間將開獎，累積頭獎獎金最高達31億元，易經命理師高煜霖表示，從今早台中市發生規模4.1地震得到預示。他以指算法得到「留連」，卦意運氣平平，凡事拖延；以方位法取到「澤雷隨」卦，卦意無故，跟隨。

高煜霖指出，從「威力彩」來看，從「留連」卦意分析，結果可能違背大家的期望，27日可能不會開出頭獎。另外再從噬辭「留連事難成，謀求日未明」，更應證此結果；不過從「澤雷隨」卦來看，高煜霖認為，這期威力彩的銷售金額，極可能創下紀錄。

綜合加權指數分析，高煜霖坦言，威力彩是庶民追求「夢經濟」最直接，且入門檻最低的方式，就命理學角度，還是要看個人有沒有橫財命格，呼籲民眾購買彩券時，記得要量力而為。

(中時新聞網)