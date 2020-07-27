威力彩連槓47期，下期頭獎上看31億元，若單注獨得將是史上最高額獎金。投注站前人潮一波接著一波，人手一券，期盼獲得財神爺的眷顧，成為下一位億萬富翁。（劉宗龍攝）

威力彩連槓47期，下期頭獎上看31億元，若單注獨得將是史上最高額獎金。受到高額獎金的吸引，投注站的買氣越來越旺，老闆娘忙的不可開交，列印集資下注民眾的彩券，也預祝客人都能順利中大獎。（劉宗龍攝）

威力彩連槓47期，下期頭獎上看31億元，若單注獨得將是史上最高額獎金。許多民眾前往投注站下注，希望能獲得財神爺的眷顧，成為下一位億萬富翁。

(中時 )