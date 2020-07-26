氣象局表示，明(27)日天氣跟今天類似，雖然太平洋高壓稍微減弱但水氣仍偏多，受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地仍要留意局部短暫雷陣雨，下周二(28)、三(29)環境風場轉為南風及偏東南風，午後雷陣雨規模會較大，下周四(30)起水氣再度減少，又會恢復到全台高溫炎熱的天氣。

氣象局預報員李孟軒表示，明天午後熱對流雲系依舊發展旺盛，午後雷陣雨區域遍及全台，局部大雨地區集中在西半部及各地山區，中南部地區受西南風帶來的水氣影響，上午在平地和山區有陣雨及雷雨發生機率情形，民眾須留意強降雨和雷擊。

李孟軒指出，明天各地高溫炎熱，其中大台北、西半部近山區平地或河谷及花蓮縱谷仍可能有36度以上高溫，外出應做好防曬措施並多補充水分，至於台東地區依舊有機會達到38度以上極端高溫，提醒民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

另外西北太平洋仍無擾動發展趨勢，很可能打破7月無颱的歷史紀錄，研判8月初將有擾動發展趨勢，目前仍在密切觀察中。

(中時 )