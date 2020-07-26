距離美國2020總統大選僅剩100天，美國有線電視新聞（CNN）最新民調顯示，民主黨候選人拜登再下一城，在三個關鍵州民調都領先現任總統川普，分別是亞歷桑納、佛羅里達、密西根。其中佛羅里達一向是共和黨的鐵票區，而今竟然也由紅轉藍，顯見川普的選情幾近崩盤。

在佛州，拜登的支持率為51%，打敗川普的46%；在亞歷桑納，拜登支持率49%，也小贏川普的45%。然而在密西根，差距則拉大到兩位數，52%受訪者支持拜登，川普則僅有40%。

值得注意的是，川普在2016年選戰中，在上述三州都是贏家，其中密西根州最為驚險，僅以1萬多票險勝對手希拉蕊。

近期幾乎所有知名民調都顯示，在佛州與密西根州，拜登一面倒小贏川普，亞歷桑納則是有些領先、有些落後，但都在誤差範圍之內。

就施政滿意度而言，川普不論是防疫或是處理種族歧視問題，三州民眾都對川普頗有怨言。在密西根，57%表示不滿；亞歷桑納也高達54%；佛州不滿意度也有51%。

(中時 )