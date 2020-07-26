截至7月25日，大陸除了黑龍江之外，全大陸已有30省公布了上半年生產總值，有16個省正成長，優於全大陸-1.6％的水平。GDP名次來看，廣東、江蘇、山東穩居前三。不過，30省中仍有14省為負成長，顯示大陸各省仍在從疫情中復甦當中。

在30省中，經濟成長居前三名的廣東、江蘇及山東上半年GDP分別為4兆9234.2億元（人民幣，下同）、4兆6722.92億元和3兆3025.8億元，不過，前三名中，廣東跟山東的經濟成長率都為負值，分別為-2.5％、-0.2％；而浙江、河南、四川3個「2兆元俱樂部」名次穩定在全大陸第4至6名位置。

另外，北京跟上海兩個直轄市中，上海意外出前十名，上半年GDP年減2.6％至1兆7356.8億元，另外，北京也為-3.2％至1兆6205.6億元。上海市統計局指出，總體來看，上半年上海經濟逐步克服疫情帶來的不利影響，經濟運行呈現恢復性成長和穩步復甦態勢。同時也要看到，一些指標仍在下降，疫情衝擊損失尚需彌補，經濟持續回升基礎仍需進一步鞏固。

展望未來，國家統計局新聞發言人劉愛華表示，從上半年，尤其是第二季來看，下半年的持續恢復是有支撐的；第一，上半年經濟穩步復甦為下半年打下基礎；第二，疫情期間催生很多新業態，為經濟回升提供有力支撐；第三，宏觀政策將進一步體現。

(旺報 )