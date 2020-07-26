26日來到大陸CBA本季的最後1場例行賽，效力福建潯興的中華男籃國手胡瓏貿，總算交出不錯表現，胡瓏貿全場投6中5，含三分球投5中4，貢獻17分、2抄截，福建也靠王哲林最後1.2秒的中距離跳投，終場123比122絕殺南京同曦，但季後賽種子排名還未定案。

福建目前跟山東黃金同拿24勝22敗，戰績並列第10，這卻不是福建本季例行賽的最終排名，要等27日的最後5場例行賽打完，才有辦法確定今年季後賽種子排名，同拿24勝21敗的青島與吉林27日將會交手，23勝22敗的山西也還有1場要打，對手將是浙江廣廈。

投進17分與4顆三分球，都是胡瓏貿本季單場新高紀錄，他本季待在福建並未受到重用，平均上場時間只有生涯新低的14.4分鐘，隨著他跟著福建打完季後賽之後，他與福建之間合約就將結束了，他的下一步會續留CBA？還是另求發展(返台或赴日)？目前還很難講。

(中時 )