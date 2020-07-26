日本1名人妻因不爽老公失業在家，某日趁他熟睡時，先用十字弓射傷他，再補刀把自己老公桶致重傷。事後人妻仍穿著沾滿鮮血衣服，自行向警察局自首。據了解，人妻的老公先前因新冠肺炎影響遭到裁員，多次努力應徵工作仍是徒勞無空，人妻因帶2名小孩感到心煩，某天醒來想到很氣憤，進而射殺老公以發洩心中情緒。

根據外電報導，人妻因老公失業長期在家，多次外出尋找工作無果，再加上還要撫養2名年幼小孩感到心煩，某日見到枕邊人熟睡感到憤怒厭煩，進而拿出十字弓射傷他，因射殺失敗立即拿出刀子刺向老公導致重傷，事後自行仍穿著沾滿鮮血的衣服前往警察局裡自首。

警方驚見女子衣服上的鮮血，立即追問她家在哪，聯絡完警消人員後，將重傷的人妻老公緊急送往醫院就診，所幸經歷一番搶救後，人妻老公已經從死門關回來，但卻必須長時間進行復健，警方偵辦時詢問人妻為何要殺自己老公，人妻表示：「他沒有拿錢回來」，事後員警以殺人未遂罪，將人妻移送法辦。

(中時新聞網)