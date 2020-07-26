中國社會科學院社會政策研究中心26日領銜發布《慈善藍皮書：中國慈善發展報告》，藍皮書指出，去年大陸社會捐贈總量約為1330億元（人民幣，下同），較2018年的1270億元成長4.72％。

該藍皮書由中國社會科學院社會政策研究中心、社會科學文獻出版社、中國靈山公益慈善促進會聯合發布。藍皮書中提到，去年的大陸志願服務實名註冊志願者總數達到1.69億人，累計志願服務時間為22.68億小時，分別較2018年成長13.9％和3.2％；去年志願者貢獻總價值為903.59億元，較2018年的823.64億元成長了9.7％。顯然，大陸做慈善的人有在增加。

但藍皮書也提到，志願者成長導致經費不足問題逐漸嚴重，招募不到合適的志願者比例也在提高。另外，地方政府和社區對開展志願服務活動不支持，成為志願服務組織面臨的挑戰。

值得注意的是，藍皮書指出，去年「科技向善」的理念繼續迅速傳播和擴散，更廣泛地融入大型高新技術企業的價值觀和發展戰略當中，有更多的慈善組織、社會創新項目也開始聚焦如何運用科技力量解決社會問題。

(旺報 )