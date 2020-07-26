宥勝近來帶著一家四口開著露營車到台灣各地體驗生活，更為此開設Youtuber頻道分享日常，之前老婆才因心律不整到醫院開刀治療，現在又傳出兒子撞破頭流血送醫，還好最後是平安無事。

宥勝表示今早影片弄到一半，蕾媽告知兒子撞破頭流血，連上衣都沾滿血漬，當時眼見兒子意識清楚，也無撕心裂肺哭喊，便要蕾媽先去醫院，自己拿完必需品隨後趕到，趕往醫院途中接到蕾媽電話，擔憂縫針過程怕兒子會大力抵抗，但院方又不建議全身麻醉，讓蕾媽慌了手腳，這讓宥勝想起澳洲友人小孩，三歲時因為大片燙傷，在醫療過程被粗暴對待，驚嚇過度之餘，十幾年來不曾開口說話，擔憂兒子若被全身壓制進行縫針，恐怕會有一樣結果。

不過醫生進行縫針時，先以說故事口吻告訴兒子：「因為頭撞到地上，有很多蟲蟲跑進去，不把蟲蟲抓出來會越長越多」，更把打麻醉刺痛感、縫線拉扯感，描述成蟲蟲被勾住會痛，要宥勝兒子得多忍耐，沒想到這招居然奏效，整個過程兒子沒有掉一滴眼淚，也讓宥勝夫妻打從心底佩服醫生，直呼藉此上了跟孩子溝通重要的一課。

(中時新聞網)