強強滾大哥日前接受訪問時提到，有人批評他「背骨」，他霸氣回，「我背你XXX，我沒拿你一毛錢，我沒要求一官半職，我沒包工程，沒講過人事，我背甚麼骨？」

強強滾回憶，他從「手牽手護台灣」（2004）開始幫忙阿扁，後來謝長廷高雄市長任期到了，他就幫陳菊競選高雄市長（2006）。那時也不偏國民黨也不偏民進黨，只是有機會剛好幫忙，那時候他還是民進黨黨員，大家都是好朋友，可以幫的盡量幫，沒有企圖。

強強滾表示，那時候他做電台，身體健康，沒包過工程，沒講過人事。為什麼他離開民進黨？他離開民進黨是在那天晚上看到記者會，甚麼「走路工抓到了」，這個政黨不行，那時候「我良心轉不過去」，因為黃俊英老師真的修養太好太好太好，是可敬的對手，真的良心來講是可敬的對手。

他從那一天起，我沒有碰過民進黨的人，更沒有走過高雄市政府一步。走進高雄市政府是從韓國瑜當選高雄市長之後3個月，「10幾年我沒走進高雄市政府」。

強強滾語氣堅定說，很多人說他背骨，他回「我背你XXX，我沒拿你一毛錢，我沒要求一官半職，我沒包工程，沒講過人事，我背甚麼骨？」

(中時新聞網)