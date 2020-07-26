法國即將公佈反國家分裂法。法國公民事務部部長周日宣布，政府將在九月或者十月出台一項針對分裂主義活動的法案，打擊反共和國的各種行為。

法廣報導指出，自從2017年以來，法國已經關閉了大約300處“有問題”的場所，從飲料商店到沒有許可證的學校，這些地方都被認為“宣傳分裂主義”。公民事務部部長表示，“法國將繼續對分裂主義進行嚴打”。

對於具體的分裂活動，法國內政部長表示，例如打着“族群習俗”的幌子，宣傳給女童施行割禮的群體，這種行為就屬於反共和國。他強調，“並不是說同一族裔的朋友一起聚會就是分裂活動，但在一起組織反共和國的計畫，或者各個族群之間往好里說井水不犯河水，往壞里說互相憎恨，這是絕不能容忍的”，“為此，我們要干預介入剛剛抵法者的融入問題，同時加大力度打擊反共和國的行為”。

內政部長還表示，“當我看到有人在法國的國土上，希望過另外一種社會生活，這令我擔心...如果看不到現狀，除非是瞎了：政治生活和工會生活被滲透得很嚴重，而一小部分人已經極端化，他們想要踐踏摧毀法國國家價值”。

(中時 )