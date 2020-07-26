中製智庫研究院副院長謝良兵日前撰文指出，為了統籌地方發展，增加城市資源優化配置與承載能力，不少新一線城市開始擴容，掀起一股「撤縣設市」、「撤縣設區」與再工業化的浪潮。

整體來看，製造業是拉動國家與城市發展的火車頭，但過去十年來，大陸去工業化趨勢明顯。有數據顯示，從工業化率由升轉降的年份來看，東部地區是2006年，東北地區是2008年，中西部地區則是2011年。顯然，製造業在大陸GDP比重中的重要性正逐步下滑，且將進一步導致大陸經濟放緩。

謝良兵文章指出，今年開始越來越多新一線城市開始重啟工業化路徑，一方面，是為了推動製造業朝高質量發展，另一方面，則是補足城市發展的不足。舉例來看，濟南就在相隔15年後，於今年再度發出「工業強市」的號召；另外，一個月前，南京也創十年來首例，將工業列入各城區考核。

不過，這些城市發展空間不足的問題也隨之而生，不少新一線城市因此開始擴容。

謝良兵表示，城市擴容一般靠「撤縣設區」達成，先前相對獨立的縣域將納入市管轄，以統籌發展，城市也獲得更大的產業發展空間；另外，部分大城也會展開行政區重畫，掃除城市一體化障礙，以獲得更大的發展空間與人口。上述方式將有利於產業轉型升級和優化布局，從而讓城市做大做強，並發揮帶動與輻射作用。

(旺報 )