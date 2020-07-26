美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）預告，共和黨將在27日提出最新紓困方案，其中包括每人1,200美元的第二波振興支票，預計8月就會送到美國人手中，且發送流程會比上一波更快。

儘管白宮與共和黨參議員在上周針對1兆美元紓困方案的協商破局，但穆努欽與白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）並未放棄，經過上周末徹夜討論後表示，新的1兆美元紓困方案已獲得總統川普「全面」支持，且這回將「快馬加鞭」通過法案。

穆努欽透露白宮打算將第二波失業補助金額縮減為每周100美元，但共和黨參議員傾向每周200美元，所幸雙方協商後至少達成一項共識，那就是每周補助金額不得超過勞工失業前薪資的70％。

除了延長失業補助之外，新的紓困方案也將發出第二波振興支票，每份金額與資格門檻皆比照上一波。年所得不超過7.5萬美元者可領到1,200美元支票，所得超過門檻者領到的支票金額依序遞減，而年所得超過10萬美元者領不到支票。

(工商 )