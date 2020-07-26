印度古吉拉特邦(state of Gujarat)的吉爾國家公園(Gir National Park )出現有趣的一幕：母獅子對著公獅子威脅吼叫，然後一段時間後似乎和好了。參觀的人們饒有興致的捕捉到這有趣的一幕。

Fight between lion and lioness goes viral || A video of a lion and a lioness fighting in Gir Forest

大多數人所認識的獅子是在非洲，其實亞洲也有獅子，可惜幾千年來人類不斷壓迫亞洲獅的棲地，使亞洲而愈來愈罕見，亞洲獅的雄獅也有鬃，只是沒非洲獅那麼茂密。印度吉爾國家公園是目前唯一的亞洲獅自然棲息地，也幸而印度也盡力在保護這珍稀的美麗動物。

The Royal affair captured in Gir forest by @zubinashara. Headphone recommended. pic.twitter.com/TgCfRP07rT — Wild India (@WildIndia1) July 26, 2020

俄羅斯衛星網報導，野生動物攝影師祖賓·阿薩拉（Zubin Ashara）最近發布了一段短片，標題為「王室紛爭」(The Royal Affair)，這段22秒的剪輯影片，是一對獅子在爭吵的過程，一隻母獅子似乎對公獅子有些不滿，不斷吼叫，還有伸出爪子威嚇，公獅子做出防禦態勢，但沒有「回嘴」，一段時間後，母子似乎冷靜下來，坐在路邊休息，當公獅再次接近，她的吼叫聲小了一些。

影片發布後，在各種社交媒體平台上流傳，贏得了數千種對話與「劇情分析」，有個網友說「別讓我在人類前難堪」，然後有網友立即回應「在遊客走了以後，母獅還會再吵8小時」，有的說「輪到你作飯了...不對，我負責刷碗」

您覺得他們在吵什麼呢？

(中時新聞網)