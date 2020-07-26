第23屆上海國際電影節26日正式開幕，各地劇組也迎來了開機潮。據網易財經報導，在浙江橫店影視城，大大小小的劇組總共有100多個，這數字較今年2月已翻了3倍，和去年7月相比，也增加了16％。

現場工作人員表示，橫店目前已經開機拍攝的劇組有48個，籌備劇組63個；因為疫情，許多原定3月開機的劇組都推遲到了7月，從6月以來，橫店迎來了劇組開機潮。另有演員進一步表示，大部分戲服都是為3月錄製準備的，當時正值冬季尾聲，因此服裝都非常厚。

就目前情況來看，因為許多劇組開拍，許多飯店都已住滿。工作人員表示，目前酒店7棟樓中，85％的房間都已住滿，且大部分是劇組的工作人員。

進一步看演員行情，有一群從外地到橫店拍戲，被稱為「橫漂」的演員，他們的薪資也在變化。一名叫梁愛蘋的演員表示，不同身分所拿到的薪酬也有區別，一般情況下，普通群眾演員每天可以拿到90元（人民幣，下同）薪酬，拍攝時間超過10小時後，每個小時還能補貼10元。

他進一步表示，如果沒有晚飯或午飯的情況下，是有餐費補貼，也有車費補貼，運氣較好被請去當替身的演員還有加錢。整體來看，隨著疫情獲得控制，影視產業隨之復甦，對相關從業人員及觀眾都是值得開心的好消息。

(旺報 )