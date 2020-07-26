農委會牛結節疹(LSD)緊急應變小組表示，今(26)日中央籌組之注射隊與金門通力合作為金門縣全縣牛隻注射牛結節疹疫苗，今持續於金湖鎮、金沙鎮、金城鎮、金寧鄉及烈嶼鄉等5鄉鎮，執行養牛場牛隻之疫苗注射工作，計35場、完成注射804頭，累計至今日已完成102場、4591頭，疫苗注射頭數比率已達82.5％。

農委會表示，今日金門縣無新增案例，疫苗注射隊除執行牛隻疫苗注射，並同時進行該等牛場病媒防治及消毒輔導，累計各鄉鎮執行情形分別為金湖鎮28場2008 頭、金城鎮30場607頭、金寧鄉23場871頭、金沙镇16場1070頭、烈嶼鄉5場75頭。

農委會表示指出，金門縣養牛場有594場，其中飼養30頭以上較具規模及設備之養牛戶有58戶，而飼養30頭以下，未具飼養規模及設備之養牛戶有536戶，佔全縣飼養比例為90％。截至今日為止疫苗注射頭數比率已超過80％，其中大規模飼養戶之牛隻疫苗注射已完成50戶，完成率86％，未來將執行小規模養牛戶疫苗注射；但這些小規模養牛戶，場內設備較為陽春或不足，對於疫苗注射隊業務執行，將是一個較為嚴厲的挑戰。

(中時 )