圖為2018年10月26日，當時的國民黨高雄市長候選人韓國瑜在鳳山造勢的環景照。 (翻攝徐巧芯/Yen-ting Lu臉書3D照)

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁涉及中山大學碩士論文抄襲，雖然李已道歉，至今仍餘波盪漾。YouTuber「江湖風之痕」貼出李眉蓁25日競選總部成立的空拍圖認為，李眉蓁和韓流差別在「支持者發自內心的那股力量」。

「江湖風之痕」表示，李眉蓁論文門爆發之後，這張空拍圖是國民黨力量的根本。因為從攤商的反映，來檢視李眉蓁與韓流現象不一樣的地方就是，攤商說，主動型購買行為已經下降了。在以往的庶民場中，「國瑜夜市」的誕生，是代表支持者發自內心來捧場、來支撐這一群挺著這股力量的人。

他表示，從這張圖來看所來的，若沒有原始支持者那種力量的話，那麼即代表一件事，就是這股力量就是國民黨根本的力量。也就是李眉蓁論文風暴之後，所能夠動員出來的一股力量。大家都說，這是一股溫暖的力量、這是一股我們從來沒看過的、已經很久沒看到的高雄國民黨團結的力量。

「江湖風之痕」認為， 這也許是個契機，因為那隻「怪物」還沒醒來。還沒醒來就可以看到這幅景象，那麼醒來之後，當然會再往上加一些分數，或者是說再加一大段分數，這是很不簡單的一股力量。

(中時新聞網)