農遊券、動滋券、藝FUN券和客庄券的登記＆領取方式，一表秒看懂。（圖／中時新聞網）

振興三倍券推出後，政府陸續推出各種加碼振興活動，21日文化部直播抽出210萬幸運兒抽中價值600元的「藝fun券」。不過一名網友指出，她好心幫不熟電子票券的家人登記，且全都幸運中籤，沒想到父親卻回「那麼少錢！」讓她心寒，一氣之下打算全數捐出。

原PO在PTT「womentalk」版上發文，表示很後悔幫父親登記一波振興券。原PO指出，因為父母不太會用智慧型手機，於是好心幫他們申請了，而且也很幸運地抽中「農遊券」、「客庄券」，以及「藝fun券」。

可是，當原PO高興告訴兩老中獎金額後，父親卻冷回「那麼少錢沒什麼好開心中上千萬再跟他說，他沒空也不想學用app！浪費時間！」原PO一聽完整個火大，打算把父親的部分全部捐出！問其他網友會怎麼做？

看到原PO衝動想捐出，網友們紛紛勸阻表示可以留下自己用，「這樣不是很好嗎？自己拿來用啊」、「捐什麼捐，你自己留著用就好」、「熱臉貼冷屁股的感覺，我懂。」、「老人家對學習新事物，有恐懼很正常，你就自己用呀，別氣」。

但也有人認為，父親是故意的。網友表示「不是啦，你爸不是這個意思啦，他是怕麻煩你才說成這樣」、「講得冷血一點才能讓你放心花R，這樣想有沒有好一點」、「是想給你們用啦，怕害羞不想直說」、「有的爸爸真的會故意說這東西很難吃，為的就是不要讓子女再為他花錢買東西」。

(中時新聞網)