據「南海戰略態勢感知計劃」平台26日在推特上發布的一則最新消息，當中指出一架隸屬於美國海軍的P-8A海上巡邏機同日在東海巡航，期間一度飛至與福建海岸最短距離僅有76公里。

據平台提供的P-8A巡邏機飛行路徑圖顯示，該機26日進入東海進行抵近偵察，自日本方向往南飛行了一段距離後返回。完整路徑圖顯示，該機一度飛至與福建海岸距離僅有41.3海裡（約76公里）。該平台還還指出，這是美軍偵察機近期飛離大陸海岸最近的一次。

「南海戰略態勢感知」平台同日還發布另一則消息指出，一架美國海軍P-8A反潛巡邏機在東海上空進行偵查，期間與上海海岸最近距離約為84海裡（約156公里）。而當天美國海軍的「拉斐爾·佩拉爾塔（USS Rafael Peralta）」號驅逐艦也出現在同一海域，與上海海岸最近距離只有100海裡（約185公里）。

截至目前，美國軍方都尚未針對這些飛航行動發出表態或予以證實。

據了解，P-8A是波音公司設計製造的新一代海上巡邏機，用於取代較舊的P-3C巡邏機，該機主要用途是海上訓練、偵察和反潛，機身內部設置5個彈倉，外有6個武器掛點，可以發射MK54反潛魚雷等武器。

(中時 )