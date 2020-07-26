最近，「尼歐懷茲」彗星(NEOWISE)接近地球，是天文觀測者的盛事，不過彗星華麗照片卻被伊隆·馬斯克（Elon Musk）的星鏈衛星(Starlink)完全給毀了，照片出現滿滿的銀線，都是衛星的運行痕跡。

未來主義(futurism)報導，在過去的一年中，SpaceX將數百枚小型網路通信射衛星，發射到低地球軌道，稱為「星鏈計畫」，截至今年6月，星鏈衛星已達到540枚，而馬斯克希望最終達到2萬枚。

雖然星鏈計畫可以使世界各地都有可靠、快速的衛星網網路，應該是個科技造福的好事，但是這些微小的衛星，比任何人所預期的都要明亮，這對天文學家來說可是個嚴重的壞消息。

在過去的幾個月中，許多沮喪的天文學家紛紛表示，他們的觀測結果被 星鏈衛星給破壞了，照片呈現出明亮的光斑。

17 30-second images of the comet added up by @cielodecanarias, completely photobombed by @elonmusk's #Starlink satellites. It's a few hundreds of them right now,there will be a few thousands in the near future. @SpaceX is committed to coating orienting them better but still.... pic.twitter.com/TYtTf5xwhc — Julien Girard (@djulik) July 22, 2020

在最新的實例中，天文攝影師丹尼爾·洛佩茲（Daniel Lopez）所拍攝的尼歐衛星照片，完全被星鏈衛星給轟炸的慘不忍睹 。

史密斯學院(Smith College)的天文學家詹姆斯·洛文塔爾（James Lowenthal）去年11月對《紐約時報》說： 「如果天空中有很多明亮的人造運動物體，那將使我們的天文觀測工作變得極為辛苦。衛星成為光害，威脅著天文學本身。」

根據12月的新聞報導，許多人誤以為星鏈衛星是UFO。

SpaceX聲稱，他們正在開發解決方案，原本嘗試在每顆衛星的底面塗上吸光塗料，但它仍會反光，不算太成功。現在SpaceX現在正在嘗試一種新方法：安裝一種稱為「 VisorSat」的折疊式遮陽簾，以阻擋陽光直射其反射部分。

SpaceX的星鏈衛星 ，將加裝「VisorSat」的折疊式遮陽簾。(圖/spaceX)

該公司最新一批星鏈衛星在6月份升空，卻只有其中只有一個帶有遮陽簾。而且目前尚不清楚這種解決方案，是否可以說服天文學家。

7月29日，SpaceX會再發射裝有57顆VisorSat遮陽簾的星鏈衛星。

(中時新聞網)