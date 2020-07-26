中華戰略學會研究員、前海軍艦長張競博士。（資料照片）

對於美國國務卿蓬佩奧日前發表演說，稱華府必須對中共採取「不信任，而且要核實」的態度，戰略學者張競指出，明眼人一看就知道是為了選舉，尤其川普政府自私自利，不惜退出多個國際組織，不願為他人付出，自然就不會有人願意扈從美國政策。

根據《中國時報》報導，美國國務卿蓬佩奧23日於加州尼克森總統圖書館發表演說，直接劍指中國共產黨，他稱美國近50年來推動的接觸政策，並未改變中共馬列政權本質。

蓬佩奧指出，當年尼克森總統開啟對陸接觸政策，是認識到「中國實在太重要了，不能被忽視」，而過去美國政府向大陸示好，也是希望「引導改變」，但「今日的中國卻在國內愈趨專制，在海外越發好鬥、敵對。」

蓬佩奧還說，美國在推動這一政策的過程中，「把我們在台灣的朋友邊緣化，而台灣後來成長為一個生機勃勃的民主政體。」蓬佩奧說，華府會繼續與北京對話，但必須對中共採取「不信任，而且要核實」的態度。

對此，中華戰略學會研究員、前海軍艦長張競博士在《優傳媒》撰文指出，「明眼人一看就知道川普政府是為圖謀當前總統連任選舉票源，而非希望切斷華盛頓與北京所有往來關係。」

張競分析，美國過去面對蘇聯陣營之擴張態勢，有心承擔起對抗蘇聯的重責大任，但是現在，「川普政府自私自利，凡事皆以考量美國利益優先，不惜退出多個國際組織，毀壞重要國際協議，影響國際社會穩定和平，犧牲盟國利益與全球公益來達成如此目的。」

張競認為，「華盛頓格局縮減視野窄化後，自然其全球領袖地位就會隨之崩盤。不願為他人付出時，自然就不會有人願意扈從美國政策。」他質疑，蓬佩奧功高震主，未來政治發展，還會有活路嗎？

(旺報 )