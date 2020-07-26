高雄前市長韓國瑜被罷免後，市長補選以民進黨候選人陳其邁呼聲最高。陳其邁接受YouTuber專訪時表示，會把韓國瑜「路平政策」延續下去，道路品質一定要比韓國瑜好。

陳其邁接受YouTuber《志祺七七》專訪時被問到，上台後有哪些韓國瑜的政策，你會延續把它做下去？陳其邁微笑說：施政建設有一些是延續性的，有的不是韓市長做啦，像鐵路地下化後的陸橋平面化或者是綠廊的興建，這個本來就是連續性的計畫，就是要繼續做。

陳其邁接著說，還有路平政策，2018年高市長選舉，他也提過路平，路要把它弄平，不是把柏油重新鋪上去，問題就解決了。高雄的路為什麼不平？就是因為大卡車、貨櫃車很多，所以一條馬路，大卡車會壓幾次，因為柏油又鋪得薄，卡車一壓過去就馬上壞掉。所以有些路段其實要鋪水泥，或者說下面要放大石頭，讓地基比較穩。

陳其邁表示，他的道路品質一定要比韓國瑜好、而且還要耐用。這樣才能讓我們這些關鍵重要的路段，不要一挖再挖，否則你幾乎每天都在鋪柏

油。

主持人又問說，有哪些政策是目前做到一半，但未來可能中止的？又要如何處理這些提前中斷的政策？陳其邁表示，南海太平島挖石油，是完全不具可行性，這個就砍掉，不要再提了。還有滿天星計畫，就是補助大學生或公務員出國，但是一個都補助美金2萬、3萬，對財政負擔連韓市長自己都做不下去。

(中時新聞網)