今夏飆高溫，沒冷氣吹很難撐，「饅頭姊姊」靳寶儀與老公林波開一輛沒有冷氣的老舊小貨車，環島教做饅頭送愛心，沒冷氣的老舊小貨車環島教做饅頭，酷熱難當，卻甘之如飴，26日到嘉義市肢障協會教做香Q饅頭，她說，擁有簡單的幸福真好。
靳寶儀原本賣燒肉粽，6年前學做麵食時出了意外，生死一瞬間，改變她的人生觀，她想全台走透透教弱勢團體做饅頭，把愛揉進饅頭，送饅頭分享愛，老公力挺她圓夢，2人開著20多年老車，從台南出發，到本島、離島各地教做饅頭，被稱作「饅頭姊姊」，樂開懷。
靳寶儀說，每年端午節過後就用賣粽子的錢買麵粉，開始環島做饅頭，去年走169天、161站，今年自7月11日結婚紀念日出發，希望在年底12月31日生日當天完成170天的挑戰。
靳寶儀說，這些年環島做饅頭，看到大家的笑容是給她的最大回饋，也是她停不下來的動力，她領悟不是有錢才能做善事，和大家一起動手做出充滿愛的饅頭，跟捐錢行善的快樂不一樣，深刻感受擁有簡單的幸福真好。
夫妻倆睡路邊、公園、廟邊，掛399元的蚊帳，鋪竹蓆，窩在車內，老車沒有冷氣，他們打趣說有2台「分離式冷氣機」，其實是掌上型小電風扇，今夏連連飆高溫，燠熱難當，他們不以為苦，用省下來的住宿費，買麵粉做更多愛的饅頭，分享給更多人。
嘉義市肢體殘障協會理事長張天瑞說，疫情讓外食生活改變，學到做饅頭的方法，身障朋友也可以與家人一起做出親情滿滿的美味饅頭。
(中時 )
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