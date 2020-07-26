部落聚會所對部落的文化傳承與永續發展非常重要，大本部落是花蓮市第一座原住民聚會所。（羅亦晽攝）

花蓮市公所也推出「奇萊玩一夏」，結合部落，推出三條線的旅遊行程。（羅亦晽攝）

花蓮市第一座原住民聚會所今天在華東（大本）部落正式啟用，因聚會所對部落有很重要的意義，是族人辦理歲時祭儀的場所，具生活教育、祭儀傳承及凝聚部落精神等的重要功能；行政院自2017年開始，先後核定二期花蓮縣部落聚會所興建計畫，預計完成縣內31座聚會所，提供部落族人使用，象徵族群歷史與主體的定位。

今日下午，花蓮縣長徐榛蔚、花蓮市長魏嘉賢、原民會主委夷將．拔路兒與各部落頭目們，在大本部落頭目陳天盛引導下，以原住民傳統祭儀向祖靈祈福，給予祝福，並搭配原住民族日「部落一起、傳承美好」的精彩活動，替聚會所啟用揭牌。

徐榛蔚表示，大本部落聚會所是花蓮市第一個用花東基金經費興建的聚會所，花東基金二期投入2億多元，預計興建十七座聚會所，感謝原民會補助100萬，讓縣府可針對聚會所的前置作業做土地變更及興辦事業使用。此外，花東基金三期也核定1.9億元，目前正在盤點13個聚會，盼原民會能繼續支持，讓聚會所的興建工程順利進行。

夷將．拔路兒指出，部落聚會所對部落的文化傳承與永續發展非常重要，市內將興建6座聚會所，華東部落聚會所是第1個完成興建的，目前還有5座正在規劃設計，包含包括撒固兒、拉署旦、吉寶竿、根努夷及達固部灣等部落，盼市公所能儘快完成設計，並加速興建作業，造福部落族人。

行政院自2017年開始先後核定了兩期「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，總計4.56億元，預計完成興建花蓮縣內31座原住民聚會所，目前已完工5座，施工中1座，還有25座正辦理用地變更以及規劃設計作業中。

另外，花蓮市公所也推出「奇萊玩一夏」，共推出三條路線，而部落也是三線必經地點，魏嘉賢表示，大本部落文化聚會所將會是部落一起的品牌，未來會是部落觀光產值的核心，市公所也會向上爭取聚會所的興建。

(中時 )