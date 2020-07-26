國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁被爆碩士論文抄襲，李眉蓁在競選總部成立大會致詞時，哽咽表示，「我原本擔心知名度不夠，不過這幾天我紅了，我是全國媒體版面最多的」。資深媒體人周玉蔻對此直回6字，「天哪！好敢講喔。」

李眉蓁被指控在中山大學大陸所的論文96%抄襲，且相似度高，她落淚宣布放棄碩士學位，又被指出學位是無法自行放棄的。

周玉蔻的臉書PO文表達看法，「天哪！好敢講喔。」網友也說，許純美也很紅！以前許純美也說她比林志玲還漂亮。還有網友說，蔻姐，妳被打敗了...。

(中時新聞網)