李眉蓁喊「這幾天我紅了」 周玉蔻回6字 23:582020/07/26 中時新聞網 黃麗蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資深媒體人周玉蔻。（圖／中時資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁被爆碩士論文抄襲，李眉蓁在競選總部成立大會致詞時，哽咽表示，「我原本擔心知名度不夠，不過這幾天我紅了，我是全國媒體版面最多的」。資深媒體人周玉蔻對此直回6字，「天哪！好敢講喔。」 李眉蓁被指控在中山大學大陸所的論文96%抄襲，且相似度高，她落淚宣布放棄碩士學位，又被指出學位是無法自行放棄的。 周玉蔻的臉書PO文表達看法，「天哪！好敢講喔。」網友也說，許純美也很紅！以前許純美也說她比林志玲還漂亮。還有網友說，蔻姐，妳被打敗了...。 (中時新聞網) #李眉蓁 #周玉蔻 #抄襲 也許您會感興趣 政治熱門新聞 最新民調！蔡英文、蘇貞昌滿意度驚人 - 政治 李眉蓁競總成立空拍圖出爐 網驚：這人數！ - 政治 罷韓後 高雄運將驚吐：在地人都在罵這句 - 政治 論文風暴後 高市長補選街訪民調結果令人吃驚！ - 政治 羅文嘉嘆「遲早會出事」趙少康預言民進黨兩個結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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