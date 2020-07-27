【回憶殺】曾主演《台北的天空》、《八月桂花香》等影視作品的資深女星徐樂眉，清新自然的演技有「千面女郎」的封號，早年還拍過《PLAYBOY花花公子》，在鏡頭近乎全裸，擺出撩人姿勢風靡一時，現在年過半百的她，早已卸下明星光環，四處旅行、撰寫旅遊文學，也是大學的副教授、客座老師。
徐樂眉目前未婚，距離上一段戀愛已經20多年，由於一直沒有感情牽絆，她能過著隨興的生活，想旅行說走就走，也能教課、寫作，徐樂眉表示自己對感情很理性，沒有合適對象，就不會把時間心力浪費在那，也不會委屈自己，認為情感的投入是投報率最低的付出，所以看得很淡，清清如水，「我仍有渴望，但可遇不可求！」如果真的要開出擇偶條件，她希望對方是溫文儒雅、理性與感性兼具的類型，「思想、價值觀都要能契合，要可以帶我感受世界，也要讓我能仰望他！」
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(中時新聞網)
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