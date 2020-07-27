每年在臺東鹿野高臺舉辦的臺灣國際熱氣球嘉年華已經成為代表臺灣夏季節慶活動的標誌之一，十年來累積了數百萬來自各國的遊客慕名前往，今年邁入第十年的臺灣國際熱氣球嘉年華自7月11日起舉辦至8月30日，也是2020年目前全球唯一正常辦理的熱氣球嘉年華活動。隨著國內旅遊解禁，臺東成為島內出國的熱門選項，甫7月11日開幕後隨即創下歷年開幕光雕音樂會參與人數最多的紀錄，全台各地的遊客紛至沓來，首日之開幕及光雕音樂會吸引了超過12萬人次前往欣賞，足見熱氣球嘉年華展現的高人氣。

每年在臺東鹿野高臺舉辦的臺灣國際熱氣球嘉年華已經成為代表臺灣夏季節慶活動。/圖由台東縣政府提供

本次2020臺灣國際熱氣球嘉年華因為疫情影響可以說是歷年來挑戰最嚴峻的一年，幸而臺灣疫情趨緩，為了展現臺灣的正能量，讓民眾加倍感受到熱氣球所帶來的幸福與療癒感，主辦單位共引進28顆來自世界各國的造型熱氣球，將陸續在鹿野高台展現英姿，給遊客幸福滿滿的51天。自第一波造型球由「海綿寶寶」開啟的【比奇堡的奇幻旅行】帶來一股旋風之後，第二波登場的將由超高人氣的「憤怒鳥」帶領12顆國外造型球以【鹿野森林狂想曲】接續登場，逗趣可愛的動物造型球即將在鹿野高台舉辦一場歡樂的動物生日派對，邀請大小朋友一起狂歡。

十年來累積了數百萬來自各國的遊客慕名前往/圖由台東縣政府提供

民眾詢問度最高的熱氣球光雕音樂會除6/27、7/11、7/18舉辦後廣受民眾好評的池上大坡池、開幕及成功三仙台場次外，也將於8/01及8/08於太麻里曙光園區及知本溫泉區輪番上演，而8/16在鹿野高台舉辦的生日派對熱氣球光雕音樂會更受民眾超高期待，擁有國家級城市綠洲風貌的臺東森林公園也將於8/22進行一場光與森林的熱氣球協奏曲，8/30閉幕光雕音樂會將搭配煙火帶來壓軸好戲，場場不同特色的熱氣球光雕音樂會將讓民眾沉浸在熱氣球、音樂節奏及雷射燈光結合臺東打卡景點的精采演出中，另外，往往一票難求的「熱氣球繫留體驗」每天分上午場5:30-7:00和下午場17:00-19:00兩個時段舉行，可以搭乘熱氣球定點升降，在安全的情況下體驗熱氣球的高空冒險，以不同視角欣賞縱谷的自然美景！今年千萬別錯過幸福感動指數破錶的2020臺灣國際熱氣球嘉年華，快到臺東體驗舒適、樂活與充滿正能量的旅遊時光！(臺東縣政府廣告)

臺東成為島內出國選項，首日之開幕及光雕音樂會吸引了超過12萬人次前往欣賞，足見熱氣球嘉年華展現的高人氣。/圖由台東縣政府提供

(中時新聞網)