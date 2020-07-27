這兩天台灣高溫屢破紀錄，台北達39.7度，台東大武更飆40.2度，酷熱天氣下要能睡好睡滿，勢必要靠冷氣降溫，或找納涼小物消暑。有一網友在PTT上說，不管時尚不時尚，真心覺得「竹蓆」夏天很實用，甚至有人說，這夏日用品很厲害，加電風扇睡到半夜還會冷。

原PO在PTT的WomenTalk版問卦說，昨天跟男友去逛特力屋，原本是要去買那種涼感的保潔墊，想說鋪在床包下，睡起來會比較涼一點，結果逛到寢具那區有看到在賣竹蓆，跟男友說還是要買這個來躺。以前在家夏天都睡這個，超涼超舒服的。結果男友一臉疑惑，但她真覺得這個夏天滿實用的啊！躺起來很涼 有時只要開電扇就好。不躺就捲起來收，而且是自己要睡的，也沒什麼時尚不時尚的問題吧。

原PO還要大家評評理，這種竹席真的是長輩專屬嗎？不少愛用者紛紛留言按讚，但也有人提品質很重要，「怕爆涼爽無比的蓆子變成人肉切割器」。

睡竹蓆有共鳴的網友紛紛留言，「喜歡睡夏天聖品」、「靠這個撐過夏天」、「我也睡竹蓆，自己睡舒服就好」、「靠這個撐過夏天」、「竹蓆真的超涼」、「我也放竹蓆在床上，搭配冷氣很完美」、「當兵的營舍沒冷氣都鋪這個睡，加電風扇睡到半夜會冷」、「我家狂用 夏天必備品」、「這個我超愛，自然的涼感，品質好壞差很多」。

不過也有人反映，「剛開始躺很涼，睡久就熱，必須翻身找其他位置睡。」、「會夾頭髮超討厭」、「這種竹蓆很容易有蟲蟲」、「不喜歡 很硬 還會有痕跡」、「睡醒背有點痠痛」。

(中時新聞網)