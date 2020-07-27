新加坡公民楊俊偉坦承是共諜、並且為北京進行間諜任務，對此，新加坡前外交部常任秘書考斯甘（Bilahari Kausikan）在臉書痛罵「蠢蛋」，擔憂此案會讓所有新加坡人都被懷疑是共諜。此外，此案也激起星國人民討論，憂影響新加坡聲譽。

美陸關係急速惡化，繼2名在美國進行學術研究的大陸學者被挖出實際上擁有解放軍軍人身分事實後，新加坡公民楊俊偉（Dickson Yeo）也被控實際上是共諜，在美國冒用政治顧問公司名號，以評估、吸收具備安全許可的美國軍方、政府雇員，為其撰寫報告、提供非公開資訊給北京。

香港《南華早報》報導，對此，新加坡前外交部常任秘書考斯甘在臉書痛批蠢蛋，他說，「這樣一個笨蛋可能讓全新加坡人都受到懷疑」（One fool like this can get all Singaporeans suspected）。

One fool like this can get all Singaporeans suspected. This guy used to be a PhD student at the LKYSPP where Huang Jing... 由 Bilahari Kausikan 發佈於 2020年7月24日 星期五

針對該議題，考斯甘一連在臉書發布4則訊息，其中一則貼文中他指出，楊俊偉就讀新加坡國立大學李光耀公共政策學院（Lee Kuan Yew School of Public Policy）期間的博士指導教授就是美籍華人政治學者黃靖，黃靖因被控為外國政府影響外交政策而在2017年遭新加坡撤銷永久居留權。

《南華早報》指出，楊俊偉一案已引起新加坡人擔憂影響星國聲譽。一名不願具名的前新加坡學者表示，有愈來愈多人擔憂，北京利用在美華人影響輿論以及增進自己的利益，他說楊俊偉的案子顯示，那些表示擔憂的學者並不是多疑，更令人擔憂的是，那些在美國的新加坡學者、或是希望赴美的星籍學者，他們未來可能會面臨更多檢視及質疑。

新加坡南洋理工大學社會科學助理教授Dylan Loh認為，楊俊偉一案不致於讓美、星關係出現重大轉變，不過他指出，星國政府必須清楚北京將運用哪些途徑施展影響力，並且事先做好防備。他說他國將會根據星國的行為來評斷，而一直以來新加坡都已明確對外展現星國並非任何國家的魁儡。

(中時新聞網)