娛樂8點半》說到經典香港賀歲片《富貴逼人》，就會想到在飾演怕老婆又懦弱的「驃叔」，也就是資深演員董驃，劇中刻畫出搞笑又真實的香港市井小民形象，可以說是深植人心，不過晚年卻因為心臟病和糖尿病纏身辭世，享年72歲，而有過4段婚姻的他，一度傳出二房和四房要爭產，讓人不勝唏噓。

董驃主持香港賽馬節目近40年，以幽默敢批評風格著稱。（圖／微博）

董驃出生於香港練馬師世家，自幼跟父親學習練馬，並以第一名優異成績畢業於戰後英皇御准香港賽馬會首屆騎馬人訓練班，成更為香港第一位職業騎師，接著被電視台招攬成為職業馬評人，主持香港賽馬節目近40年，以幽默敢批評風格著稱，而他的經典名言：「我是董驃，你不是；我評馬，你要聽」，至今仍令人印象深刻，也因為在業界崇高地位，讓他被尊稱為「驃叔」，就連許多電影作品都保留此稱號，據悉他在過世前還堅持看完最後一場賽馬才安心辭世，足以見得他對賽馬的熱愛。

董驃和沈澱霞演出《富貴逼人》系列傳出緋聞。（圖／微博）

而董驃生活除了「馬」之外，在戲劇圈深耕多年的他也有多部代表作，像是電視劇《大俠霍元甲》中飾演霍恩弟，及《警察故事》系列至今仍讓人津津樂道，不過最深植人心的莫過於和沈殿霞主演的經典賀歲片《富貴逼人》系列，劇中不僅諷刺時弊，更點出香港回歸前香港人爭相移民，甚至為了想擺低下階層的脫貧困生活，不斷買六合彩想藉靠發橫財成為富豪，由於清楚刻劃出80年代香港市井小民的真實寫照，一推出就獲得熱烈迴響，票房更高達2780萬港幣，叫好叫座下一連拍了三集，不僅捧紅劇中三個女兒，也將董驃的演藝事業攀向高峰，和沈殿霞更成為「銀幕夫妻」，在往後多部作品《雙肥臨門》、《富貴開心鬼》等均合演夫妻，甚至一度傳出緋聞。

董驃一生女人緣極佳，先後共娶了四位妻子。（圖／微博）

而董驃一生女人緣極佳，先後共娶了四位妻子，育有4子2女，此外還有一位紅顏知己也為驃叔生兒育女，看似花心的形象與在電影中飾演專情疼老婆的愛家好男人相差甚遠，甚至給人用情不一的不佳觀感，對此董驃表示：「一夫一妻未必幸福」，甚至以「盡在不言中」描述自己與四位老婆的關係，而私下四名妻子也是和平共處，像是董驃喪禮除了大房行動不便沒有回港奔喪之外，其餘3房、6名子女和12個孫子都列席送行，雖曾傳出二房和四房欲爭產傳聞，但當時不僅不見眾人為遺產爭吵，二房和四房甚至手挽手說悄悄話，直接粉碎爭產傳聞。

晚年的董驃由於心臟病與糖尿病纏身多年，導致健康狀況亮起紅燈，不得不暫別演藝事業及賽馬主持，回歸正常生活好好養病，未料卻病情不穩多次進出醫院，2006年2月出院返家後，病情就急轉直下，臨終前在家人陪伴下看完當日所有賽馬比賽，就因肺纖維化導致臟器衰竭安詳離世，享年72歲，雖然大半輩子都扮演著「綠葉」角色，但當時演藝界大咖成龍、曾志偉、張學友等人皆為他扶靈，凸顯出他在演藝圈舉足輕重的地位。

(中時新聞網)