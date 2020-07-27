霍華還在IG限動大方感謝里歐納德。(取自霍華IG)

湖人中鋒「魔獸」霍華的1則IG限時動態，頓時引發外界不少遐想！霍華在個人IG貼出一張擺滿球鞋、衣服、毛巾等籃球裝備的照片，更寫上，「里歐納德，謝謝你給的裝備，兄弟！」擺明就是NB品牌代言人里歐納德送給他的「禮物」。

詭異的是，霍華不僅從未當過里歐納德的隊友，兩人之間也沒傳出任何交情或關係，如今里歐納德卻突然送給霍華籃球裝備，難道是里歐納德打算違規招募，希望只跟湖人簽下1年短約的霍華，明年夏天可以考慮一下來快艇跟他並肩作戰。

另外1種招募可能性是，霍華與中國大陸品牌匹克之間的代言合約今年到期，目前他還沒傳出想跟任何球鞋品牌簽約的消息，身為NB代言人的里歐納德，或許是想讓霍華體驗一下這個品牌球鞋與其它籃球裝備，看看是否有興趣一同代言。

只是挑在31日復賽開幕戰，就要上演湖人遭遇快艇的洛杉磯內戰前夕，里歐納德突然做出如此跟霍華示好的動作，總是難免造成外界太多聯想，況且湖人與快艇都是本季復賽後的爭冠熱門球隊，難不成里歐納德想讓霍華當個「內奸」嗎？

(中時 )