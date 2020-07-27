就在27日凌晨七六人與雷霆熱身賽開打前夕，七六人又迎來最不想聽見的壞消息！根據七六人隨隊記者龐派爆料，七六人明星中鋒恩比德將因右小腿緊繃，缺席這場七六人與雷霆熱身賽，目前暫時列在每日觀察名單，實際傷情還不確定。

七六人總教練布雷特布朗隨後接受訪問表示，「我認為我們只是面對問題，且採取謹慎聰明的態度應對！」事實上恩比德的「玻璃身體」，向來都是七六人最擔心的問題，如今隨著才打1場熱身賽就告腿傷缺陣，甚至還須時間仔細觀察。

會讓七六人如此謹慎，當然是因恩比德「輝煌」的傷痛歷史，從他2014年以選秀探花之姿加盟七六人開始，就跟傷痛畫上等號，生涯前兩年幾乎都在進行右腳掌骨折修復手術，儘管2016-17年球季傷癒復出，卻又碰上左膝半月板破損。

累積打了4個球季下來，恩比德只打了202場例行賽，平均每季僅打50.4場，可見他從來無法撐完整季，就連本季宣告無限期停賽之前，他就因為腿傷宣告缺陣了，原本以為4個多月的停賽，可以幫助他恢復健康，如今卻又出狀況了。

(中時 )