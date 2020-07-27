連槓47期的威力彩，下期頭獎上看31億元，將在明（27日）開獎，若單注獨得，將是史上最高額獎金。近日不少民眾前往投注站下注，盼財神眷顧。但您若真的幸運中獎，成為下一位億萬富翁，請做好準備，將迎來最難熬、最長的一星期。

恭喜你中頭獎了！然後呢？首先，根據台彩兌獎規定，超過新臺幣 500 萬元之獎項，為保障中獎人的隱私，必須先透過高額兌獎專線預約兌獎。請播打「兌獎專線：0800-024-500」，服務時間為周一至周五09:00至17:00。不過接下來，才迎來真正的關鍵時刻。

播打對講電話後，由於尚需要經過彩券認證、安排兌獎等程序，通常來說，從中大獎到確實領到錢，大約得花費一星期。而這星期將成為人生中最難熬的一段時間。

根據《三立》報導，台彩指出，過去絕大部分的彩券頭獎得主，都會在第一時間和「另一半」報喜，但基本上不會讓自己小孩知道，原因是擔心小孩子口風不夠緊。確認中大獎了，在一周等待期裡，頭獎得主多感到不切實際，一切來得太過突然，要等到真的確定獎金匯入戶頭，才能冷靜下來，在這關鍵期中，由於台彩「認券不認人」，保管好彩券將成為至關重要的事情。

台彩透露，今年1月2日，台彩威力彩在新北市土城區開出3.4億元頭獎，得主在開獎後得知中獎，覺得不可置信，還請太太再次對獎，並把中獎彩券收在衣櫃襯衫口袋裡，且為了安全起見，該名得主還請太太把衣櫃附近的電源、易燃物全部移開。

(中時新聞網)