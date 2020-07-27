展望後續大陸A股表現，大陸國泰君安策略團隊認為，未來一段時間內的大勢以震盪為主，上證指數區間將在3200至3400點之間。而市場驅動力從無風險利率下行轉至基本面，風格將回歸消費、醫藥、科技，並認為當前市場對消費、醫藥估值包含的盈利預期並未過分的高估。

國泰君安策略團隊也說，消費板塊近年不斷攀升的估值水準有基本面基礎：龍頭企業競爭優勢提升，盈利能力提升。從市場環境看，當前市場流動性環境寬鬆，交易量處於歷史較高水準。

此外，據新浪財經引述中信證券分析，儘管市場面臨多重外部風險因素擾動，向上有擾動，但在大陸國內政策基本面和流動性方面，向下也有支撐，預計政策依然維持寬鬆的基調，不會貿然收緊，基本面延續逐季復甦趨勢。

而短期流動性預料處於緊平衡，但中長期潛在入市資金依舊充裕。因此從7月中下旬開始，A股市場處於平衡狀態中，任何突發衝擊都是新的入場時機，投資者可以為下一輪上漲做提前佈局。

(旺報 )