騰訊旗下社交應用微信（WeChat）正式在印度停止服務。據印度媒體報道，微信發送給用戶通知，指出據當地法律目前無法向用戶提供服務，強調微信重視用戶的數據安全及隱私，正在與當局協商，希望盡快恢復服務。

據新浪財經報導，據多位微信印度用戶26日透露，在使用微信時不斷被強制登出，且無法重新登錄，使用VPN時也依然會被登出。

據了解，受影響的微信用戶都是用印度本地號碼註冊，而用大陸手機門號註冊的微信帳號仍能正常使用。從種種跡象顯示，微信將印度手機號用戶的微信停用，應是出於規避法律風險的考慮，主動採用的技術手段。

根據印度用戶指出，在微信帳號被登出時，用戶收到一條來自微信團隊的信息，寫明「根據印度法律，我們目前不能為您提供微信服務。我們重視每一位用戶，數據安全和隱私對我們來說是最重要的。我們正在與相關部門接觸，希望能夠在未來恢復服務。」

(旺報 )