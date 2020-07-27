小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（27日）新聞重點。

【1】今晚拚頭獎 威力彩飆31億元

台彩史上最高頭獎獎金的威力彩今天開獎，31億元的誘惑讓彩券行買氣直線上升，公司行號及親友集資包牌全數出籠，尤其怕第二區沒中，「第二區全包」的800元套餐賣得最好，有彩券行老闆指出，「31億這麼高的金額，真的太誘人，花2萬包牌不在少數，甚至有彩迷揪團集資花10幾萬拚頭獎！」

【2】考委共同聲明 反對廢考試院

藍綠推動修憲，引發考監兩院存廢爭議。考試院日前召開全院審查會議，考委紛紛發言，認為基於考試權獨立與行政中立等原則，考試院不能廢除。由於本屆考委8月底將卸任，全體考委卸任前將發表共同聲明，表達反對廢除考試院的立場。

【3】探索夢號啟程 跳島體驗偽出國

疫情之後，全球首艘復航郵輪「探索夢號」26日晚間從基隆啟程！雖僅是4天3夜澎湖、馬祖國內跳島遊程，但「偽出國」的感覺，仍讓遊客興奮不已。交通部長林佳龍表示，進入後疫情時代，希望民眾可透過跳島旅遊，享受全新旅遊體驗。他並透露有旅行社提出「郵輪環島」構想，但仍要再經中央流行疫情指揮中心判斷是否可行。

【4】疫情嚴峻 香港宣布封海灘

大陸、香港26日分別新增新冠肺炎確診病例，其中香港已連續第5日超過百例確診，且有超過百名確診病患面臨「無院可住」的窘境，港府昨宣布取消來港貨船卸貨換班船員的豁免檢疫規定，並關閉轄下所有海灘；大陸疫情部分，26日新增的35例本土確診病例，分別為新疆22例及遼寧13例，遼寧的12例集中在大連，大陸國家衛健委主任特別率醫療團隊赴當地協助抗疫。

【5】北極圈群島飆21.7度 破41年紀錄

受全球暖化影響，全球多地氣溫屢創新高。挪威氣象研究所25日通報，位於北極圈內的斯瓦巴群島（Svalbard，又稱冷岸群島）氣溫打破了41年來紀錄，達攝氏21.7度。一般來說，此時當地氣溫通常僅5至8度。

(中時新聞網)