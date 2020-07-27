哈薩克近日發生一起驚悚案件，1名62歲老翁疑似有戀童癖好，竟涉嫌綁架1名5歲的小女孩，並加以監禁、性侵。犯嫌遭警方逮捕後，當地上百名居民怒不可遏，氣得上街包圍警局，並朝警方丟擲棍棒和石頭，甚至投擲汽油彈縱火燒車示威，要求警方交出性侵犯，企圖動用私刑解決。

英國《鏡報》（Mirror）報導，這起事件發生在哈薩克薩特帕耶夫（Satpayev），該名女童近日突然失蹤，嚇得家人趕緊報警協尋；警方獲報立即展開搜索，同時也有熱心民眾拿著擴音器沿路呼喊女孩的名字，後來一行人在某戶民宅聽見孩子哭聲，立刻破門入內查看，赫見被害人全身赤裸，且手腳都被膠帶綁住。

報導指出，女童經檢查後有遭人性侵跡象，而涉案的62歲男子也隨即遭逮捕，目前正在偵訊中。沒想到，犯嫌的變態行徑引發居民怒火，數百人先是衝到警局外圍觀，接著便要求警方交出犯人；隨著衝突越演越烈，有人開始朝警局丟擲棍棒、石頭，接著更有失控民眾開始丟汽油彈縱火，導致數輛警車遭焚毀。

針對群眾的反應，哈薩克律師聯盟主席貝爾卡馬洛夫（Serik Berkamalov）坦言，這是很多人聽見兒童遭受暴行的第一反應，身為人父的他可以充分理解，畢竟大家都是活生生的人，然而即便可以理解，他也不鼓勵任何私刑行為。根據哈薩克法律，性侵犯就算刑滿出獄，也得接受化學去勢，避免再有受害者出現。

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(中時新聞網)