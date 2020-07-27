現年53歲的林口幸郎（林口）從事街頭藝人行業，5年前來台投資背包客旅館失敗，他並沒有選擇返回日本，原因是他自小就失去雙親，弟弟又在今年3月過世，日本已沒有值得他留戀的地方，而且他很喜歡台灣的生活，寧願在街頭彈唱討生活，同時等待新冠疫情結束，日本商業復甦，讓他可以繼續留在台灣，同時透過網路繼續從事日本商品包裝的設計工作。

林口原本在日本是一名商品外包裝的設計師，閑暇之餘也是搖滾樂隊的貝斯手，他對設計和對音樂都同樣認真執著。由於他很小的時候，父親就已經過世，而身為日本三重縣警局長的媽媽在他10歲的時候也不幸病故，日本親人只剩他唯一的弟弟，而今年3月，他的弟弟也因病去世，如今的他已經舉目無親。

林口幸郎父母都早逝，原本還有一個弟弟，卻也在今年3月因病離世。（圖／讀者提供）

林口在日本學習設計並曾經成立了一家設計公司，也因工作因素先後到過台灣幾次，林口一直都在思考搬到台灣居住，因為設計工作可以透過網路處理，不需要待在日本，因此5年前他帶著所有的身家來到了台灣。

到了台北，林口投入身上所有的170萬元日幣（約台幣50萬）投資經營專供日本年輕背包客住宿的旅館「Neo Universe」，地點就在北市中山區錦州街，但短短3年就因競爭過於激烈而結束營業。

為了生活，林口大膽的嚐試在街頭靠彈唱生活，結果他很幸運，靠著吉他彈唱讓他在台灣有了可以謀生的飯碗，林口說：「我失去了所有親人，再也不想回日本居住。」林口來台灣拼搏他的新人生，雖遇到挫折，但他並不失望，仍堅定地表示「我愛台灣」。

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(中時新聞網)