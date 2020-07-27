日籍男子林口幸郎（林口）在台灣生活5年，2年前因投資失利，身上只剩3050元的時候，他卻大膽地花了3千元買了把便宜的吉他，直接搭捷運到南港站當起街頭藝人自彈自唱，很幸運的，他的首唱之夜獲得700元的小費，讓他不至於連回程的車錢都沒有，甚至夜宿街頭。

5年前林口在台北中山區錦州街投資經營專供日本年輕背包客住宿的旅館「Neo Universe」，短短3年就因競爭過於激烈而結束營業，此時的他失去收入又沒有積蓄，身上只有3050元，但他卻把心一橫花了3千元買吉他，再用2個禮拜的時間自行摸索，學會3首歌，鼓足勇氣搭捷運到南港站的廣場，「如果沒有賺到錢，就連回程的車錢都沒有。」

林口自知吉他彈得不太好，距離專業歌手也還差得很遠，但是沒有辦法，他必須大膽的嚐試在大街上生活，結果他很幸運，首唱之夜他賺到了700元，讓他有勇氣繼續彈唱下去。

林口每周大約有2至3天靠表演賺錢，大部份時間仍在電腦前從事設計工作，他的演唱也引起了某廣播電台的注意，曾邀請他去表演，但隨之而來的新冠肺炎打亂了所有的事情，街頭表演被禁止，而日本也因疫情受到嚴重影響，設計工作完全中斷，今年3月他唯一的弟弟又因病過世，「我失去了所有親人，再也不想回日本居住。」

年輕時就愛玩音樂的林口幸郎在日本其實是個業餘的搖鼓樂團貝斯手。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)