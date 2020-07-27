喜愛台灣的日籍男子林口幸郎（林口），特別熱愛台灣的美食炸雞和魯肉飯，目前他已失去日本所有的親人而獨自在台生活，他靠著吉他彈唱在雙北街頭賣藝賺錢，他告訴記者，南港捷運站廣場是他吉他彈唱的起點，直到現在，他每個星期五都會到這裡賣藝彈唱。「台灣人很仁慈又熱情，我想我是南港人養大的。」

林口的聲音成熟而輕柔，他的歌曲大半都是略帶哀愁的日本樂曲，在空曠的通道中毫無違和感，彷彿餐廳裡的背景音樂般讓人覺得舒服。本刊記者直擊他在三鐵共構的板橋火車站演奏時，人來人往，旅客們多半行色匆匆，少有人佇足欣賞林口表演，但還是有人持手機拍照、上前攀談，甚至直接點歌，偶爾有人打賞紙鈔、零錢，1小時約有1千多元的收入。

林口生性內向，不擅於交際，來台灣5年仍不會說中文，和人交談總是十分客氣有禮而且小心謹慎，「當我沒有收入也沒有足夠積蓄的時候，只有南港站廣場允許街頭表演，尤其星期五會有些老人來聽我唱歌，我可以賺很多錢。」

林口目前住在北市西門町背包客旅館，也認識了一位同樣來自日本的青年井上北斗，目前22歲人稱「小帥哥」的井上來台灣2年，卻能夠以中文交談，他告訴記者「林口先生很沉默，每天都專注在他的工作，但其實他人很好，也願意與人交往，只是不善於表達情感。」

林口喜歡台灣的食物，還特別點名「炸雞」，「因為具有日本不存在的味道並且非常美味。」他也愛吃台灣的魯肉飯，林口甚至打定主意，8月初返回日本簡單祭拜弟弟後，等疫情趨緩能夠入境台灣的時候「我一定會回來，從此住在台灣。」

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(中時新聞網)