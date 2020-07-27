近來台中出現不少文青風格的聚落，不僅能散心、享受美食，也很適合打卡、拍美照，和親朋好友交流情感！
由台中在地文創及生活聚落推手「范特喜」，與東京大學建築系教授廣瀨大佑合作的「綠光計畫范特喜文創聚落」，將中興一巷內十三間逾六十年歷史的自來水公司舊宿舍建築，改造為京都長屋的風格，保留了紅磚牆、舊磁磚地板與屋瓦等原有結構，及芒果樹、榕樹及光蠟樹等原生老樹，還將原本已毀損的一樓屋頂改建成露天平台，讓綠意攀爬在牆面及欄杆上，不僅能作為市集、音樂會等活動空間，遊人還可慵懶地在此享受日光浴。
手作空間 創意吃玩
聚落裡同時有手作、雜貨、書店、髮廊及咖啡廳等特色店家進駐，一次滿足遊人逛老屋、賞花園、吃美食與喝咖啡等需求。像是很受遊客喜愛的「小食手感空間」，提供以袖珍食物為主題的各式手作課程，只消三十分鐘，就能讓大小朋友感受手作的樂趣及成就感。
綠光計畫范特喜文創聚落
地址：台中市西區中興一巷19號
電話：（04）2305-0519
營業時間：公共空間24小時開放，店家則依各店規定
插畫場景 真實呈現
同樣為亞拉插畫角色的「貓貓蟲咖波」，藍色、有六隻腳，還特別愛吃肉，是隻像貓又像蟲的奇妙生物，受到不少粉絲喜愛。去年初，以「咖波」為主題的複合式商店「咖波屋」，進駐一棟一層樓挑高的日式老屋，店內設計走日式風格，甚至特地打造浮世繪商品，最重要的是將漫畫場景實體化的布景，即使不是粉絲，一樣也會為之瘋狂，拍到樂不思蜀！
咖波屋
地址：台中市西區模範街8巷23號
營業時間：11:00至19:00（周一休）
萌趣午茶 幸福滋味
今年一月才開設的「奶泡貓咖啡」，以插畫作家亞拉筆下的角色「奶泡貓」為主角，整棟純白建築從裡到外都超級卡哇伊！不但打造出不同造型和尺寸的「咖波」、「奶泡貓」與狗狗等超萌的裝置公仔，放置在店內各處供客人拍照合影，還有一系列「奶泡貓」造型的甜點及飲品，連「咖波」模樣的人形燒也吃得到，讓無所不在的奶泡貓，陪伴客人歡度午茶時光。
奶泡貓咖啡
地址：台中市西區民權路217巷26號之4
電話：0974-367-537
營業時間：11:00至19:00（周一休）
歷史建築 嶄新風華
建於一九三五年的「帝國製糖株式會社本社事務所」，戰後成為「台灣糖業公司台中營業所」，經過近三十年的荒廢閒置，參照史料重新整理，並於去年底開放，以「帝國製糖廠」的全新面貌和民眾見面。
這個二○一六年被登錄為歷史建築的空間，外層是日式建築常見的對稱三層立面，搭配屋簷起翹及拱門等設計，融合了古典與現代主義風格；走進用鋼梁與木架建構的室內，完全沒有柱子的寬敞空間讓人眼睛一亮，而當年以特殊疊加工法建造的牆面、造型柱殘跡、金庫鐵捲門及木窗框等，也讓民眾更了解這棟歷史建築。
帝國製糖廠
地址：台中市東區樂業路30號
電話：（04）2211-2898
開放時間：10:00至18:00（周一休）
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(中時新聞網)
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