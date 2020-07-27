近來台中出現不少文青風格的聚落，不僅能散心、享受美食，也很適合打卡、拍美照，和親朋好友交流情感！

由台中在地文創及生活聚落推手「范特喜」，與東京大學建築系教授廣瀨大佑合作的「綠光計畫范特喜文創聚落」，將中興一巷內十三間逾六十年歷史的自來水公司舊宿舍建築，改造為京都長屋的風格，保留了紅磚牆、舊磁磚地板與屋瓦等原有結構，及芒果樹、榕樹及光蠟樹等原生老樹，還將原本已毀損的一樓屋頂改建成露天平台，讓綠意攀爬在牆面及欄杆上，不僅能作為市集、音樂會等活動空間，遊人還可慵懶地在此享受日光浴。

位於巷口的主題壁畫《從看見 去改變》，為城市增添文創風。（圖／于魯光攝）

手作空間 創意吃玩

聚落裡同時有手作、雜貨、書店、髮廊及咖啡廳等特色店家進駐，一次滿足遊人逛老屋、賞花園、吃美食與喝咖啡等需求。像是很受遊客喜愛的「小食手感空間」，提供以袖珍食物為主題的各式手作課程，只消三十分鐘，就能讓大小朋友感受手作的樂趣及成就感。

在颱風中倒塌卻仍展現生命力的老榕樹，見證了此地的歷史變遷。（圖／于魯光攝）

繽紛的各式陳列，讓「小食手感空間」溫馨討喜。（圖／于魯光攝）

綠光計畫范特喜文創聚落

地址：台中市西區中興一巷19號

電話：（04）2305-0519

營業時間：公共空間24小時開放，店家則依各店規定

在「小食手感空間」，客人可自行「點餐上課」，用黏土及紙張手作袖珍食物。（圖／于魯光攝）

插畫場景 真實呈現

同樣為亞拉插畫角色的「貓貓蟲咖波」，藍色、有六隻腳，還特別愛吃肉，是隻像貓又像蟲的奇妙生物，受到不少粉絲喜愛。去年初，以「咖波」為主題的複合式商店「咖波屋」，進駐一棟一層樓挑高的日式老屋，店內設計走日式風格，甚至特地打造浮世繪商品，最重要的是將漫畫場景實體化的布景，即使不是粉絲，一樣也會為之瘋狂，拍到樂不思蜀！

因應日式老宅的氛圍，亞拉設計出無所不在的「咖波」，非常適合拍照打卡。（圖／于魯光攝）

咖波屋

地址：台中市西區模範街8巷23號

營業時間：11:00至19:00（周一休）

外觀樸實的木造日式老屋，裡頭卻是「貓貓蟲咖波」的歡樂天堂！（圖／于魯光攝）

萌趣午茶 幸福滋味

今年一月才開設的「奶泡貓咖啡」，以插畫作家亞拉筆下的角色「奶泡貓」為主角，整棟純白建築從裡到外都超級卡哇伊！不但打造出不同造型和尺寸的「咖波」、「奶泡貓」與狗狗等超萌的裝置公仔，放置在店內各處供客人拍照合影，還有一系列「奶泡貓」造型的甜點及飲品，連「咖波」模樣的人形燒也吃得到，讓無所不在的奶泡貓，陪伴客人歡度午茶時光。

「奶泡貓咖啡」一樓入口處是「奶泡貓」形狀的拱門，二樓還有巨型的「咖波」、「奶泡貓」和狗狗熱情地向客人招手，有夠可愛！（圖／于魯光攝）

現點現烤的「咖波燒」，外皮酥脆，內層則口感溼潤有如蛋糕。（100元／5個）（圖／于魯光攝）

奶泡貓咖啡

地址：台中市西區民權路217巷26號之4

電話：0974-367-537

營業時間：11:00至19:00（周一休）

將超萌的「奶泡貓」縮小製成「奶泡貓提拉米蘇」，能吃到戚風蛋糕與乳酪慕斯層層相疊的幸福滋味。（一五○元／個）（圖／于魯光攝）

歷史建築 嶄新風華

建於一九三五年的「帝國製糖株式會社本社事務所」，戰後成為「台灣糖業公司台中營業所」，經過近三十年的荒廢閒置，參照史料重新整理，並於去年底開放，以「帝國製糖廠」的全新面貌和民眾見面。

這個二○一六年被登錄為歷史建築的空間，外層是日式建築常見的對稱三層立面，搭配屋簷起翹及拱門等設計，融合了古典與現代主義風格；走進用鋼梁與木架建構的室內，完全沒有柱子的寬敞空間讓人眼睛一亮，而當年以特殊疊加工法建造的牆面、造型柱殘跡、金庫鐵捲門及木窗框等，也讓民眾更了解這棟歷史建築。

「帝國製糖廠」室內主要作為展演場地，規劃不同的主題展，介紹在地的產業文化。（圖／于魯光攝）

古色古香的「帝國製糖廠」，是日據時期台中市公共建築的代表作之一。（圖／于魯光攝）

帝國製糖廠

地址：台中市東區樂業路30號

電話：（04）2211-2898

開放時間：10:00至18:00（周一休）

館內後方的牆，用屋頂拆卸下來的水泥瓦片堆疊而成，具有現代極簡風格。（圖／于魯光攝）

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(中時新聞網)