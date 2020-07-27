「他用肚子頂我！」立法院日前審查監委人事案時，上演藍綠大混戰，綠營立委范雲事後控告藍營立委陳雪生「意圖性騷擾」，強調勝訴後將向陳雪生求償50萬元捐做公益。其實，范雲早在4年多前就創辦「社團法人台北市雲轉大安好生活協會」；今年5月，該協會發起「募公益肉粽」的募款活動，如今卻被爆該活動事前沒有申請，涉嫌違反《政治獻金法》及〈公益勸募條例〉，且迄今未公開收支卻仍可接受捐款，爆料者直呼：「公益形象差很大！」

身為社民黨創黨元老的范雲，去年接受民進黨徵召，成為本屆不分區立委。創辦「社團法人台北市雲轉大安好生活協會」（雲轉協會）的她，極力塑造公益形象，月前的一場端節募款活動卻引發爭議。范雲以「公益肉粽」為由公開募款，事前卻未依照公益勸募條例，向主管機關申請公益勸募核准字號，被質疑遊走法律灰色地帶「走鋼索」，由於范雲在立院素以「高標準」檢驗對手，范雲事後回應「會計師」都有審核，也引發是否「寬以律己」之質疑。

民進黨不分區立委范雲及由她創辦的雲轉大安好生活協會，在端節前夕發動公益肉粽募款活動，卻遭質疑未向北市社會局申請核准。（圖／翻攝畫面）

范雲任不分區立委後，動作頻頻，除了強打「台獨路線」、「性別議題」等，甚至發放文宣品的數量與質量，都不遜於區域立委、議員；北市基層更盛傳，范雲大力挖角藍綠里長「超前布樁」，平日禮數相當周到，「高規格選民服務」在在引發民進黨內側目。這一切，都與下屆立委選舉有關。

范雲年輕時曾參加野百合學運，有野百合女神的封號。（圖／報系資料照）

一位綠營北市議員核心幕僚分析，范雲從社民黨轉戰民進黨不分區立委時，民進黨內反對聲浪不小，因此，范雲未必就能篤定續獲民進黨提名下屆不分區立委，若要連任恐難排除轉戰區域立委（台北市大安、文山區）的可能性。但綠營內部不乏已經瞄準立委大位的競爭者，范雲屆時是否選擇重披社民黨戰袍，瓜分綠營選票，力保連任， 提前引發綠營鐵粉議論。

據了解，有意爭取下屆該區立委參選門票的綠營人士，目前幾乎都已將范雲當成「假想敵」，例如民進黨新系議員簡舒培，鮮少在公開場合與范雲同台，就怕一不小心吃暗虧；本屆立委選舉高票落選的謝佩芬，創下民進黨在大安區得票記錄，她日前低調在復興南路成立免費法律服務處，大有替參選北市議員熱身的意味。由於簡舒培曾是謝佩芬的選舉總幹事，而議員選舉若創高票往往也被解讀成參與立委選舉的「門票」，雙姝未來是否結盟力抗范雲，實在令人好奇。

針對「募公益肉粽」募款掀起的爭議，范雲辦公室指出，雲轉協會經台北市社會局合法登記，每個月都會由會計師核對財務，並定期向政府申報。「公益肉粽」募款計畫則在年度計劃中，活動前已詢問過會計師，「會計師說處理沒問題，雖然響應捐款的民眾不太多，但都有開立收據給捐款人，經費不足的部分，由協會負責支出」。

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(中時新聞網)