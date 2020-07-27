今年端午節前，雲轉協會推出「募公益肉粽」募款活動，募款海報打著「傳愛千里」口號，計劃募資買肉粽送給獨居長者及弱勢者，宣傳海報上印的范雲的個人照相當醒目。台北市大安區讀者「小啟」（化名）指出，他五月底透過募款海報上的QRcode，轉帳捐款到雲轉協會帳戶，隨後收到電子收據。

因為擔心受騙，小啟親自前往住家附近的一個肉粽發放地點查看，他發現儘管每人只能領到兩個肉粽、瓶裝水和范雲的文宣面紙，卻有數百人排隊領粽，而且不僅止於老弱才能領取，推測活動的整體開銷，可能得募到不少錢才有辦法支應。

原本為自己行善幫助老弱很開心的小啟，後來偶然與一位從事法務工作的朋友閒聊時，竟發現原來公益勸募不是隨便哪個單位都能發動，而公益勸募條例對募款規定很明確。該位友人懷疑「募公益肉粽」活動可能不法，「那個朋友說《政治獻金法》規定，在非競選期間，政治人物不得公開募款，政治人物所屬協會雖可以公益募款，但必須符合公益勸募條例規定，除非雲轉協會先向北市府申請許可、標註公益勸募許可字號（依據《公益勸募條例》），否則就算打著公益名號，仍有違法之虞。」

一位資深北市議員透露，很多北市里長都成立「社區發展協會」，雖然成立要求比較寬鬆，但協會成員仍要遵守相關規定，例如依法立案、定期召開理監事會等。成立社區發展協會的好處包括容易提高知名度、發言有份量，協會可向理監事募款支應運作，達到節稅效果等等。但該議員也坦言，協會素質良莠不齊，若有不法，除非有人提出檢舉，否則主管機關也很少進行清查，以免得罪人。

針對「募公益肉粽」募款掀起的爭議，范雲辦公室指出，雲轉協會經台北市社會局合法登記，每個月都會由會計師核對財務，並定期向政府申報。「公益肉粽」募款計畫則在年度計劃中，活動前已詢問過會計師，「會計師說處理沒問題，雖然響應捐款的民眾不太多，但都有開立收據給捐款人，經費不足的部分，由協會負責支出」。

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(中時新聞網)