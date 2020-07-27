本刊收到讀者爆料，指民進黨不分區立委范雲及其所屬的雲轉大安好生活社區發展協會，在端節前夕發動「公益肉粽」募捐，卻涉嫌未依公益勸募條例，先向主管機關申請公益募款許可字號，事後也未公佈募款收支。由於目前非立委能合法公開募集經費期間，此舉可能觸犯公益勸募條例。而且，該海報註明募款在端節前夕截止，但掃描該募款海報的QRcode，仍能連結到募款網站，引發民眾好奇是否計畫繼續「募秋節月餅」？

二○一九年九月四日，范雲在臉書表示，二○一六年總統大選後「決定要讓新政治種子在北市大安區深耕」，才成立雲轉協會。根據雲轉協會官網二○一九年三月刊登的工作報告，范雲就是協會理事長；迄今為止，范雲臉書上的連絡電話與電子信箱，都與雲轉協會相同，顯見范雲實質掌握雲轉協會的運作。

北市議員透露，在北市府登記有案、類似「雲轉大安好生活」的社區發展協會相當多，僅大安區登記的就有50幾個，但社區發展協會不是政治團體，依政治獻金法，不能募政治獻金。因此，若雲轉協會未依據〈公益勸募條例〉向北市府申請「募公益肉粽」活動，該募款活動收入恐難以證實公益使用？尤其以往類似募款也曾遭不肖份子搞成「洗錢」，事前合法申請許可極為重要。

翻查北市社會局網站公益勸募核准記錄，本刊記者並未發現記載雲轉協會「募公益肉粽」相關的公益募捐許可字號；「募公益肉粽」宣傳海報也沒有刊登公益募捐許可字號。截稿前，本刊記者掃描宣傳海報上的QRcode，仍能連結到募款網頁，募款截止日期和宣傳海報的標註確實不同。

律師李承志指出，《政治獻金法》規定，包括立委在內、凡想參選的擬參選人，只有在競選期間才能公開募款，社區發展協會非政治團體，不准募集政治獻金，但可向特定人士，例如協會理事募款，如果協會對非特定人（一般民眾）募款，就必須符合〈公益勸募條例〉先得到主管單位核准，且專款專用，事後公佈收支取信於捐款人，不能「流用」（移作他用），「一般民眾或許不清楚，但立委職司立法，起碼要『知法』。」

李承志表示，公益募款是否違反「公益勸募條例」，要由主管機關認定，即使社區發展協會已聘請會計師，會計師只負責認定協會收支帳單據帳務是否OK，不能認定有無違反公益勸募條例。他認為，募款海報上有立委姓名、還有「呼籲捐款」「公益肉粽」等文字，其實已符合公益勸募的要件，就應受公益勸募條例規範。

針對「募公益肉粽」募款掀起的爭議，范雲辦公室指出，雲轉協會經台北市社會局合法登記，每個月都會由會計師核對財務，並定期向政府申報。「公益肉粽」募款計畫則在年度計劃中，活動前已詢問過會計師，「會計師說處理沒問題，雖然響應捐款的民眾不太多，但都有開立收據給捐款人，經費不足的部分，由協會負責支出」。

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(中時新聞網)