針對「募公益肉粽」募款惹議，范雲辦公室指出，雲轉協會經台北市社會局合法登記，每月都會由會計師核對財務，定期向政府申報。「公益肉粽」募款計畫則在年度計劃中，活動前已詢問過會計師，「會計師說處理沒問題，雖然響應捐款的民眾不多，但都有開立收據給捐款人，經費不足的部分，由協會負責支出。

對此，北市社會局強調，公益勸募非哪個單位想募就能募，這是為了確保響應募款民眾每一分錢都能真正用在公益上。此外，公益活動大都有特定對象，例如老人、弱勢家庭，若以公益為名募款，結果對象卻是「人人都有獎」，就容易引發認定上的爭議。

根據公益勸募條例規定，若募款違反公益勸募條例「屢勸不聽」，北市府（主管北市內的公益勸募）或者內政部（主管跨全國公益勸募）即可開罰新台幣4萬到20萬元不等的罰款。但社會局也說，有部分協會發動公益勸募為期整年，但是還是須先獲得主管機關許可，換言之，仍需要有勸募核准字號。但本刊查閱內政部、衛福部及北市府的長期公益勸募案件核准記錄，都未發現「募集公益肉粽」活動的核准字號。

針對立委公開募款買肉粽，朝野立委看法不一。國民黨不分立委李德維則說，他就職前即已聽說立委在非競選期間不能募款，因此，就算有選區遇到三節舉辦同歡晚會，請他提供摸彩獎品，他都是自掏腰包，實在沒聽過有立委在非競選期間公開募款。

「范雲可能不熟公益勸募的流程，才會造成疏失。」一位女綠委還進一步替范雲緩頰說，例如范雲也不瞭解公家單位對請領加班費的規定十分嚴格，日前竟在立法院稽核委員會中提案「公費助理未能使用完畢的加班費，讓立委繼續用到其他問政事項」。「預算既然編給公費助理，豈有讓老闆留起來用的道理？」另一名資深男綠委則不以為然的說。

祖籍為江蘇南通的范雲，相當支持台灣獨立，對社會運動、性別政治和認同政治頗有研究。由於是學者從政，范雲問政時也會援引以前在學術界工作時的經驗，希望立法院也能比照辦理，只是立法院大都比照公務機關運作，此舉讓外界對她褒貶不一。

范雲昔日在台大求學時，是學生會第二任會長，並在1990年3月「野百合學運」中，擔任總指揮。拿到美國耶魯大學社會學博士後，范雲先從事教職，接著出任婦女新知基金會董事、社會民主黨召集人等。相較於參與野百合學運的桃園市長鄭文燦、立法院副院長蔡其昌、綠委沈發惠和吳秉叡、鄭麗君（前文化部長）、羅文嘉（前民進黨秘書長），范雲在政壇起步算晚。據傳她可以當上民進黨本屆不分區立委，羅文嘉是幕後主要推手。

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(中時新聞網)