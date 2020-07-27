天使隊「二刀流」大谷翔平自2018年9月以來首次回歸投手丘，7月27日對戰運動家卻遭遇生涯最慘烈一役，他1個打者都沒解決就失掉5分！大谷的球速和控球大失水準，投了30球只有15顆好球，還有連續3次保送，自責分率「無限大」。運動家終場6-4獲勝。

大谷登板第一顆球就是好球，時速92.5英里(148.9公里)，但運動家西曼(Marcus Semien)把第2顆進壘的速球敲成中外野平飛安打。接著大谷控球失靈，7球只有2球進壘，投出首個四壞保送。下一棒查普曼(Matt Chapman)只等了5球就等到四壞，無人出局滿壘。歐森(Matt Olson)完全沒出棒，也是四壞球，擠回運動家第1分。

天使投手丘會議之後，大谷把球壓低，對坎哈(Mark Canha)取得球數領先，但第3顆好球始終塞不進去，周旋到滿球數最後敲成滾地安打，運動家又跑回兩人。大谷非但飆不出球速，連指叉球都失靈，被葛羅斯曼(Robbie Grossman)撈成一支滾地安打，比數成為4比0，大谷黯然退場。

接替投球的安瑞希(Matt Andriese)終於解決了首局，被多跑1人回來(大谷自責分)，大谷總計失掉5分。壓制力大跌的原因之一是大谷沒有火球了，速球平均只剩92.7英里(149.2公里)，他兩年前的均速高達96.7英里(155.6公里)。

大谷在美職首次登板的對手就是運動家，當時他6局失3分奪首勝，第2次對上運動家更是7局無失分、12次三振，兩場都是勝投。他今日沒被敲長打，3支安打都是一壘打，主要是因為自己控球太差才大量失分。本季首敗後，大谷下一場輪休，預計29日對水手上場打擊。

(中時新聞網)